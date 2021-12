Adolescente de 17 anos é assassinada a tiros em Conquista

Uma adolescente de 17 anos, foi morta a tiros nesta quarta-feira, 26, enquanto andava pela rua em Vitoria da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu por volta da 12h40 nas proximidades de um motel na rua 2, do bairro Vila da Conquista, popularmente conhecido como "Borracha Queimada".

A vítima, identificada como I. F. S., teria sido abordada por um homem suspeito que efetuou um disparo a queima roupa na cabeça da garota.

De acordo com o blog do Leo Santos, a polícia investiga se o crime teria ligação com o tráfico de drogas.

adblock ativo