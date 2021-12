Adolescente de 16 anos morre afogado no rio São Francisco

Um adolescente de 16 anos morreu afogado na tarde desta sexta-feira, 7, no rio São Francisco, em Juazeiro (a 553 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do portal Preto no Branco, o garoto e três amigos alugaram caiaques e, durante o final do período de locação, funcionários da empresa locadora supostamente tomaram as embarcações e os coletes salva-vidas. Os jovens teriam sido deixados a deriva no meio do rio.

A vítima não sabia nadar e chegou a pedir socorro aos funcionários. Uma testemunha que não quis se identificar relatou que o adolescente pediu ajuda, mas não recebeu o socorro. “Foi aqui bem na frente da gente. Tinham dois caras de caiaque e eu pedi que salvassem o menino. Eu disse ‘ele tá morrendo’. Ele tava com a mão pra cima, pedindo ajuda. Ninguém fez nada. Ele morreu na frente da gente,” relatou a testemunha ao site da região.

A polícia esteve no local e encaminhou o proprietário da empresa responsável pelo aluguel à delegacia. O caso está sendo investigado.

