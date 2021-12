Adolescente de 16 anos é morto a tiros em Eunápolis

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 20, em Eunápolis (distante a 662 km de Salvador). O crime aconteceu por volta das 7h40 quando Ariosvaldo da Silva Santos andava pela rua do Conde, no bairro Alecrim II.

O jovem foi baleado na cabeça, no tórax e na perna. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao Hospital Regional de Eunápolis, informou o site Radar 64.

De acordo com o delegado de plantão de Eunápolis, Antônio Alberto Passos Melo, a equipe do Serviço de Investigação acompanha o caso. "Ainda não há suspeitos, mas a polícia está ouvindo familiares para descobrir a autoria e causa do crime", pontuou.

Ariosvaldo já havia sido apreendido pela polícia por roubo e era o suspeito de ter matado um outro adolescente, em setembro de 2013. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil da cidade.

