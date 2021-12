Adolescente de 16 anos e mais duas pessoas são baleadas em Ilhéus

Três pessoas foram baleadas no início da noite deste domingo, 25, dentro de um bloco de festa, na cidade de Ilhéus (distante a 309 km de Salvador).

Segundo informações do blog Ilhéus 24h, as vítimas foram identificadas como Breno Roberto Oliveira dos Santos, 20, Elaine Mariana Dantas Santana, 21, e um adolescente de 16 anos.

Ainda conforme o blog, o suspeito de ter atirado também estava dentro do bloco no momento do crime. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional Costa do Cacau por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar foi acionada mas não conseguiu localizar o responsável pelos disparos.

adblock ativo