Adolescente de 16 anos é baleado em Teixeira de Freitas

Um adolescente de 16 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste domingo, 16, por volta de 21h, em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano.

Ele estava em casa, no bairro Urbis, quando recebeu uma ligação e informou à mãe que sairia para comprar macarrão instantâneo. Momentos depois, o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo no braço e no abdômen.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde segue internado. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo familiares, o adolescente não soube informar de onde partiram os tiros. O crime será apurado pelo Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc).

