Adolescente de 16 anos desaparecido é encontrado morto em Eunápolis

Um adolescente de 16 anos que havia desaparecido na noite de quarta-feira, 12, em Eunápolis, foi encontrado morto na tarde desta quinta, 13. Segundo o site Radar 64, o corpo do jovem, identificado como Caio da Silva Campos, foi localizado pela irmã em uma fazenda a cerca de 2 km de distância do bairro Juca Rosa, onde a família morava, enrolado em um lençol.

Ainda de acordo com informações do Radar 64, a causa da morte é desconhecida, pois o corpo não apresentava sinais de agressão. A polícia suspeita que ele tenha sido assassinado em outro local, já que uma camisa rasgada e uma das sandálias pertencente ao adolescente foram encontradas a 500 metros do lugar onde ele estava.

A família do adolescente informou que desconhecia qualquer envolvimento com crimes. O corpo deve ser sepultado nesta sexta, 14.

