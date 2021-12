Adolescente de 15 anos é baleado em via pública de Vitória da Conquista

Um adolescente de 15 anos foi atingido por disparos de arma fogo no município de Vitória da Conquista (distante 527 km de Salvador), no sudoeste do estado. O crime aconteceu na noite da sexta-feira, 6, por volta das 21h.

De acordo com o Blog do Anderson, o jovem foi baleado em via pública. Ele seguiu para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde passaria por cirurgia. A vítima, que foi atingida na região da cabeça e nádegas, estava lúcida e prestou informações a policiais militares.

Segundo o adolescente, ele e um colega estavam na rua Gilberto Lopes quando três suspeitos se aproximaram e começaram a atirar. A Polícia Civil investigará o caso.

