Adolescente de 15 anos é assassinado em Areia Branca

Um adolescente de 15 anos de idade, identificado pelas iniciais R.S.S., foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, 4, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações do boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública, o crime aconteceu por volta das 4h, na Travessa Bandeirantes, na localidade de Areia Branca, em Itinga (Lauro de Freitas).

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do assassinato. A motivação e a autoria do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

adblock ativo