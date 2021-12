Adolescente de 15 anos desaparece e família suspeita de jogo "Baleia Azul"

Uma adolescente de 15 anos desapareceu em Juazeiro, no norte da Bahia, e a família suspeita de envolvimento com o jogo "Baleia Azul". De acordo com a irmã, Ana Vitória Sena de Oliveira, 15, está sumida desde segunda-feira, 17, quando foi vista pegando um ônibus.

Após o sumiço, a família teria achado uma carta de despedida de Vick, como a adolescente é conhecida. Na mensagem, ela pede desculpa e fala que ia pular da ponte Juazeiro-Petrolina. A garota também afirma que está cansada, mas não justifica sua decisão, nem cita o jogo "Baleia Azul".

Imagem da carta deixada pela garota (Foto: Reprodução | Facebook)

A irmã explica que a família desconfiou do jogo ao olhar o celular de Ana Vitória: "Ela deixou o celular em casa e a gente achou informações do jogo. Também achamos um vídeo em que ela aparece se cortando".

A jovem também explica que Vick teria terminado o namoro recentemente, o que pode ter motivado a sua decisão.

Reincidente

Essa não é a primeira vez que a adolescente desaparece. No ano passado, ela também teria ficado seis dias fora de casa, de acordo com Cosme dos Santos, padrasto de Valquíria Barbosa Sena, 31 anos, mãe da adolescente. Ela teria ficado na casa de amigos e depois voltou sozinha para casa.

Cosme também revela que a menina já falou outras vezes em sumir e se matar. "Sempre conversamos com ela para que tirasse esses pensamentos da cabeça", afirmou ele, contando que tinha visto nesta quarta, 19, um vídeo no qual a garota aparece cortando os braços.

A família ainda não prestou queixa na polícia. De acordo com a irmã de Ana Vitória, a mãe está em estado de choque. Por conta disso, o padrasto e a irmã de Vick estão indo à delegacia neste tarde.

Polícia

Como não houve registro da ocorrência, a coordenadora regional da 17ª Coorpin, Lígia Nunes, disse que a polícia soube do suposto sumiço da menina, mas que acredita que seja boato. "A imprensa está ligando, mas a gente trabalha com a ideia que é boato, já que a primeira coisa que a família faria seria procurar a polícia e até agora isso não aconteceu. Chegaram a falar que acharam um corpo, mas isso não ocorreu", afirmou.

Jogo

No jogo "Baleia Azul", os participantes são incentivados a realizar desafios, sendo que o último é se matar. Entre as etapas, os envolvidos se mutilam, cortando partes do corpo, principalmente braços e pernas. Esse jogo tem sido apontado como responsável por diversos suicídios em todo mundo, inclusive no Brasil.

