Adolescente de 14 anos morre afogado em rio de Barreiras

Um adolescente de 14 anos morreu na tarde deste domingo, 28, após se afogar em um rio no município de Barreiras, a 850 km de Salvador.

Segundo informações de familiares, Márcio Santos da Silva estava mergulhando em uma área profunda do Rio Grande. Antes de submergir, ele foi visto se debatendo na água, tentando se manter na superfície.

O irmão da vítima, Egnaldo Lima da Silva, e outros banhistas que estavam no local não conseguiram localizar o adolescente e solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros, que resgatou o jovem já sem sinais vitais.

Márcio morava com os pais e, no momento do afogamento, tomava banho e pescava na companhia dos irmãos e primos.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Complexo Policial de Barreiras.

