Adolescente de 14 anos é esfaqueada em Eunápolis

Uma adolescente de 14 anos foi esfaqueada e baleada por volta das 21h desta terça-feira, 18, no município de Eunápolis, a 662 km de Salvador. A vítima foi socorrida pelo Samu com oito perfurações de faca nas costas e uma marca de bala no braço.

O caso aconteceu na Rua da Engrenagem, no bairro de Stela Reis, e a adolescente foi socorrida para o Hospital Regional ainda consciente.

De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem mora em Trancoso, distrito de Porto Seguro, e foi levada por uma mulher para se prostituir em um bar de Eunápolis.

A mulher é a principal suspeita de ser a mandante do crime. De acordo com a vítima, ela teria sido acusada de furtar R$ 20 do bar. O crime teria acontecido como represália ao furto. As informações são do site Radar 64.

