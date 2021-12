Adolescente de 14 anos é encontrada morta em fazenda na BA

Renata Santos de Oliveira, de 14 anos foi encontrada morta na manhã deste sábado, 7, na cidade de Itapé (a 444 quilômetros de Salvador), sul da Bahia. A adolescente estava seminua, coberta por um lençol em cima de uma cerca elétrica, da fazenda "Ouro Verde", às margens da BR-415.

De acordo com o site Itapé Notícias, a Polícia já investiga o caso e há suspeita que Renata tenha tenha sido vítima de vingança, já que um bilhete com ameaças foi encontrado com ela. A polícia também suspeita que a jovem tenha sido estuprada.

Técnicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para fazer o levantamento cadavérico e logo em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime.

A polícia suspeita que a jovem tenha sido estuprada (Foto: Reprodução | Itapé Notícias)

