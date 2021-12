Adolescente de 14 anos é baleado por vizinho após discussão

Um adolescente de 14 anos foi baleado na noite desta terça-feira, 20, no município de Jequié ( a 328 km de Salvador). De acordo com Polícia Militar (PM-BA), o crime ocorreu na Rua S do Loteamento Água Branca, por volta das 19h20.

A vítima, identificada como D.A.S, foi atingida por dois disparos na região do tórax. Uma viatura da PM esteve no local, mas não conseguiu localizar o suspeito do crime.



O adolescente foi socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, também em Jequié. Na manhã desta quarta, o estado de saúde dele é estável, segundo o serviço social da unidade de saúde.

Ainda conforme o hospital, informações preliminares indicam que um vizinho do adolescente teria efetuado os disparos após uma discussão. A informação não foi confirmada pela delegacia da cidade. De acordo com a polícia, as investigações estão em andamento, embora o caso ainda não tenha sido registrado lá.

