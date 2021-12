Adolescente de 14 anos é apreendido com 31 pinos de cocaína

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida pela polícia na quinta-feira, 12, com 31 pinos de cocaína, 25 papelotes de maconha e uma nota de R$ 20, no município de Belmonte, localizado no extremo sul da Bahia.

De acordo com informações do site Radar 64, a suspeita é de que a jovem estaria a serviço do tráfico de drogas, no bairro Ponta de Areia. Ela foi abordada durante rondas na rua Severino Vieira.

O delegado Wendel Ferreira realizou um boletim de ocorrência circunstanciado por tráfico de drogas para a garota, que foi liberada com a presença dos responsáveis.

