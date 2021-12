Adolescente de 14 anos é apreendida com drogas na Bahia

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida com dois tabletes de maconha. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ela pretendiam vender a droga para presos do presídio de Paulo Afonso, no interior da Bahia.

Equipes do 20ª Batalhão da Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso) identificaram a casa da adolescente após denúncias anônimas. Ao ser questionada sobre o destino das drogas, ela informou que seria entregue a um criminoso chamado Jaldenis.

Uma balança também foi encontrada na residência da suspeita. Ela e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Paulo Afonso.

adblock ativo