Adolescente de 13 anos grávida de 7 meses morre em tiroteio

Uma garota de 13 anos, com 7 meses de gestação, foi morta com um tiro no peito durante a madrugada desta sexta-feira, 2, em Cruz das Almas (a 153 quilômetros de Salvador). O caso ocorreu durante uma ação de combate as drogas no bairro Banguela.

De acordo com informações do site Forte Noticia, Evelin Carla Conceição dos Santos foi encontrada ferida em via pública por agentes da Polícia Militar logo após uma intensa troca de tiros com um suspeito de trafico de drogas que estava escondido em uma residência. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

A mãe da adolescente pediu por justiça enquanto aguardava a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). “Mataram minha filha e minha netinha, quero justiça”.

Durante a operação foram apreendidas uma pistola de calibre 9mm de uso restrito das forças armadas e um revólver de calibre.38. Dentro de uma casa utilizada por suspeitos de trafico de drogas foram encontradas 170 pedras de crack e duas pedras de crack maiores, 25 pacotes de maconha, 118 pinos maiores contendo cocaína, 73 pinos menores contendo cocaína, 64 papelotes menores de maconha, 1 vazo plástico com pó para refino, 3 porções maiores de cocaína, 1 tablete grande de maconha, dois pacotes de sacos para condicionar drogas, 1 rádio comunicador com base para carregar, 6 celulares e R$ 2.853 reais em dinheiro.

Com um suspeito identificado como Osvaldo Ferreira foram apreendidos um saco contendo maconha, 20 pedras de crack, 40 pinos de cocaína, 28 trouxas de maconha e um celular.

adblock ativo