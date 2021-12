Adolescente de 13 anos é morta a facadas em povoado de Pé de Serra

Uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta, com vários golpes de faca, por volta das 5h30 desta sexta-feira, 25, no povoado de Macaco, em Pé de Serra (distante a 219 km da capital baiana).

De acordo com informações do site Jacuípe News, Samira Oliveira Lima foi encontrada morta com perfurações no corpo. A polícia informou que existem suspeitas sobre o homicídio, mas ainda estão sendo investigadas.

O corpo da jovem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

