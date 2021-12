Adolescente de 13 anos é apreendido com 12 pés de maconha em Feira de Santana

Um adolescente de 13 anos foi apreendido com 12 pés de maconha, além de uma balança de precisão e uma motocicleta com restrição de roubo na noite de quarta-feira, 9, no bairro Aviário, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a apreensão foi feita pela guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Os policiais informaram que o adolescente tentou fugir da abordagem entrando em uma casa, onde ele foi contido e o material apreendido foi encontrado. O adolescente informou que a residência é do irmão dele.

A motocicleta foi apresentada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Já o adolescente e o entorpecente foram apresentados na Central de Flagrantes do Complexo de Delegacias de Feira de Santana, no bairro Sobradinho.

