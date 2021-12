Adolescente de 13 anos é agredida e ameaçada de morte pelo ex-namorado no Sul da Bahia

Uma adolescente de 13 anos foi agredida pelo ex-namorado a chutes e socos no rosto e pelo corpo em uma localidade conhecida como Prainha, em Teixeira de Freitas (a 693 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Liberdade News, no momento da agressão a jovem estava acompanhada de familiares e amigos, quando inesperadamente o ex-namorado identificado com prenome de Matheus.

Após a agressão, a adolescente foi levada pela mãe à Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde fez um Boletim de Ocorrência.

As testemunhas informaram que enquanto a vítima estava na delegacia, o ex-namorado passava pela frente com uma motocicleta, e telefonando para jovem, dizendo estar armado e ameaçando de morte.

A central de Comunicação da 87ª CIPM foi informada, três viaturas foram designadas para ir ao Residencial Ramalho, onde o Matheus estava armado ameaçando a família.

A delegada plantonista Rina Andrade, recomendou um exame na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) já que a jovem sofria muitas dores, para dar prosseguimento ao inquérito.

O caso será encaminhado para a DEAM para as devidas providências.

adblock ativo