Adolescente de 12 anos dá à luz bebê do próprio padrasto

Uma adolescente de 12 anos deu à luz na madrugada desta terça-feira, 24, no Hospital Regional de Eunápolis (HRE). O pai do bebê é o padrasto da adolescente, de prenome Reginaldo, que tem 53 anos e está foragido.

Segundo informações do site A Gazeta Bahia, o homem morava com a mãe da adolescente, Vânia Almeida da Silva, há cerca de sete meses, no distrito de Ventania, no município de Itapebi. Segundo ela, Reginaldo teria dito que assumiria a paternidade da criança.

O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar do município, pois se trata de um crime de estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão.

