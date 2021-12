Adolescente colide em posto após perder controle de caminhonete

Um adolescente de 17 anos perdeu o controle de uma caminhonete GM S10 e colidiu contra um posto de gasolina no interior da Bahia, deixando duas pessoas feridas. O caso aconteceu no município de Luís Eduardo Magalhães (a 963 quilômetros de Salvador), no início da noite deste domingo, 12.

Segundo o blog do Sigi Vilares, Josiane Rosa Neres e Uaneli Silva Simões, que estavam no carro com o rapaz, ficaram feridas. As duas mulheres foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Ainda de acordo com blog, o adolescente invadiu o estabelecimento na BR-242, no bairro Jardim Paraíso, e colidiu contra uma bomba de combustível. Logo depois, o veículo atingiu uma carreta, uma coluna de ferro e só parou na parede do caixa.

O local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros. Nenhum funcionário do posto ficou ferido. O jovem foi conduzido por policiais militares para a delegacia do município.

