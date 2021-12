Adolescente apreendido por homicídio tinha arma em casa

Um adolescente de 16 anos suspeito de homicídio foi apreendido por policiais civis do Serviço de Investigação da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), nesta sexta-feira, 9. Ele foi capturado no bairro Gabriela.

Segundo a polícia, ele é apontado como autor da morte de Willian da Silva Venas, de 22 anos, assassinado no dia 23 de Novembro de 2012. O adolescente teria brigado com a vítima um dia antes do crime. Mas, em depoimento à polícia, ele negou as acusações

Na casa do adolescente, a polícia informou que foi encontrado um revólver calibre 38. Em entrevista ao site Acorda Cidade, ele disse que comprou a arma por R$ 800, no bairro Rua Nova, porque se sentia ameaçado de morte.

O adolescente, que já tem passagens pela polícia, foi encaminhado para a Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz Melo Matos.

