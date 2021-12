Adolescente acusado de matar criança é liberado na Bahia

Um dos adolescentes envolvidos na morte do garoto Felipe Gomes Lisboa, 8, foi liberado na última terça-feira, 6. O rapaz ficou 45 dias apreendido após o latrocínio, de acordo com o site Liberdade News.

O crime aconteceu em Caravelas, no sul da Bahia. Felipe estava acompanhado do pai em uma moto quando os dois foram abordados por dois adolescentes de 15 e 16 anos. A dupla agrediu pai e filho e depois fugiram com a moto.

Felipe não resistiu aos ferimentos provocados pelo espancamento.

