Adab interdita cinco laticínios clandestinos em Planalto

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) através de denúncias anônimas interditou na segunda-feira, 8, cinco laticínios clandestinos na cidade de Planalto, 468 km de Salvador. Durante a ação, a Adab apreendeu cerca de 650 quilos de produtos irregulares feitos à base de leite.

De acordo com o coordenador regional de Vitória da Conquista, Jardel Xavier, os locais de manuseio para fabricação estavam com condições precárias de higiene e não tinham espaços adequados para armazenar os produtos lácteos, que foram destruídos no aterro de Vitória da Conquista, em conformidade com a legislação da Vigilância Sanitária.

Ele acrescentou que os cinco locais abordados funcionavam em fundo de quintal e a produção artesanal era destinada à comercialização em feiras na região de Vitória da Conquista.

O médico veterinário que coordenou a ação está confeccionando um relatório, com os nomes dos responsáveis pela produção clandestina e montante apreendido em cada local, que ainda esta semana será remetido para o Ministério Público.

Prevenção

Para o diretor de inspeção de Produtos Agropecuários da Adab, Willadesmon Silva, a população deve ficar alerta e não consumir leite e derivados sem certificado de inspeção sanitária.

"Estes produtos podem sofrer contaminações e provocar doenças, por isso a necessidade de fiscalizações constantes. Contamos com cidadãos conscientes e participativos através de denúncias, cujos autores são mantidos no anonimato", afirmou Silva.

