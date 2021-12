Adab apreende cinco toneladas de carne em uma semana de operação

As equipes de fiscalização da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) apreenderam cinco toneladas de carne em uma semana de operação contra o abate clandestino de animais.

A fiscalização em postos fixos ou barreiras móveis ocorreu em diferentes regiões da Bahia. No litoral norte, extremo sul e Região Metropolitana de Salvador, técnicos e fiscais receberam denúncias sobre a circulação de mercadorias ilegais e reforçaram ações de fiscalização com apoio da Polícia Militar.

As cargas apreendidas foram levadas para destruição em graxaria certificada pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Em Teixeira de Freitas, extremo sul baiano, a Adab identificou um caminhão carregado com carcaças bovinas sem documentação sanitária ou nota fiscal. “A carga estava sendo transportada em condições totalmente inadequadas já em processo de deterioração, e durante a aferição dentro do caminhão, o termômetro marcou mais de 30 graus, muito superior à temperatura permitida para o transporte desses produtos, que é de até sete graus. A fiscalização é exatamente para impedir que a população consuma produto estragado ou sem inspeção, como uma forma de evitar a entrada de doenças importantes para a defesa agropecuária”, ressalta Maurício Bacelar, diretor-geral da Adab.

No município de Conde, litoral norte, carcaças de ovinos e suínos foram apreendidas no momento que eram descarregadas no mercado municipal.

Já em Camaçari, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) identificou, nesta terça (19), um veículo com irregularidades na documentação que transportava produtos cárneos sem o selo de inspeção da Adab. A autarquia enviou técnicos ao local após ser acionada e a carga foi levada à incineração.

