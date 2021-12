Adab apreende 15 mil vacinas irregulares em Conquista

A equipe regional da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) de Vitória da Conquista (509 km de Salvador), vinculada à Secretaria da Agricultura da Bahia (Seagri), apreendeu mais de 15 mil doses de vacinas contra a raiva que estavam acondicionadas de maneira irregular. A apreensão ocorreu durante fiscalizações de rotina em revendas de vacinas.

De acordo com a Adab, as vacinas estavam dentro do prazo de validade e com vencimento até 2016, mas ficou constatado que as vacinas estavam congeladas, influenciando na resposta imunológica dos animais e não os protegendo contra a doença.

"Quando retirei as vacinas que estavam na frente, percebi que as do fundo estavam congeladas, quando deveriam ser conservadas sob refrigeração na temperatura entre 2 e 8 C", disse a fiscal da Adab, Maria de Fátima Guimarães.

As vacinas foram apreendidas após a constatação de acondicionamento irregular e fora da temperatura, medidas com termômetro infravermelho e foram lavrados os autos de apreensão, notificação e infração, de acordo legislação vigente. O proprietário da revenda alegou que o laboratório responsável pelas vacinas trocou o refrigerador recentemente.

O diretor de defesa Sanitária Animal da Adab, Rui Leal, esclarece que "a Agência realiza periodicamente fiscalização nas revendas cadastradas para garantir a qualidade do armazenamento e validade das vacinas, com objetivo de manter a sua eficiência vacinal e o poder de imunização dos animais", disse, por meio de nota. "Realizamos ainda o levantamento do inventário das doses de vacina no Estado para que não haja o desabastecimento, sendo cadastrado no sistema informatizado da Adab", acrescentou Leal.

Ainda de acordo com a agência, o material apreendido foi encaminhado ao Laboratório de Sanidade Animal (Ladesa), em Salvador, para a devida destruição.

