Acusados de assassinar comerciante confessam o crime

Os dois acusados de assassinar o comerciante Paulo Pereira dos Santos, de 33 anos, no município de Vitória da Conquista (distante a 527km de Salvador), na noite de 31 de outubro, foram presos e confessaram o crime nesta terça-feira, 19, segundo informou a Polícia Civil.

Segundo o delegado Neuberto Costa, Leonardo Oliveira da Silva, conhecido pelo apelido de "Boca de Peixe" e Paulo Oliveira Pereira, o "Djou", ambos de 20 anos, informaram que o assassinato do proprietário do bar teve relação com o tráfico de drogas.

O crime ocorreu dentro do bar da vítima, no bairro Kadija. Segundo a polícia, os criminosos entraram no estabelecimento e dispararam vários tiros contra o comerciante.

Depois de cometerem o crime, eles fugiram em duas bicicletas pela Avenida Amélia Rodrigues. Indiciados em inquérito policial por homicídio qualificado e porte ilegal de arma, os criminosos estão custodiados à disposição da Justiça.

