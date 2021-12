Acusado não fala à polícia, mas admite ter acendido rojão

Caio Silva de Souza, acusado de soltar o rojão que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, negou-se a falar sobre sua participação na manifestaçãoà polícia, mas em entrevista à rede Globo admitiu ter acendido o artefato.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Maurício Luciano, Souza, que foi preso nesta quarta-feira, 12, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), na Bahia, não confessou o crime e disse que só falaria em juízo.

Mas na entrevista à TV disse que não sabia que o objeto era um rojão, e sim um "cabeção de nego". Esse tipo de artefato só provocaria fumaça e barulho, mas sem efeito pirotécnico.

Provas contundentes

"Ele se reservou a falar. Mas a confissão é apenas mais um elemento da investigação. As provas que temos são contundentes e não deixam margem de dúvida. Temos a prova de vídeo, que mostra ambos (Caio e o tatuador Fábio Raposo) caminhando lado a lado e um passando o artefato para o outro. Temos o testemunho de um fotógrafo, que viu Caio acendendo o artefato. O Caio também foi identificado pelo Fábio", afirmou o delegado em entrevista coletiva.

Maurício Luciano disse que, apesar de não comentar sobre o momento que teria acendido o rojão, Caio falou sobre sua situação financeira e problemas do país que o faz participar das manifestações.

"Ele é de uma família muito pobre. Morava em uma casa miserável. A mãe é desempregada e não tem renda alguma. Ele falou muita da sua condição social. Mostrou idealismo", afirmou.

Apesar de pacato no ambiente profissional e pessoal, Caio tinha um comportamento violento nas manifestações, segundo o delegado.

"Percebemos que nas relações pessoais e profissionais, ele tem uma personalidade completamente diferente da que demonstrou nesse caso de Santiago. Vizinhos disseram que ele é calado e tranquilo. No ambiente de trabalho ficaram surpresos com seu envolvimento. Mas sob efeito da multidão ele se transforma e passa a agir de forma extremamente violenta", contou o delegado.

Maurício Luciano não descarta que o jovem tenha sido aliciado e manipulado para agir nas manifestações, conforme foi sugerido pelo advogado de defesa Jonas Tadeu. "Ele é uma pessoa muito pobre, que talvez manipulada, passa a participar dessa forma nas manifestações", disse.

De acordo com o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fernando Veloso, esse possível aliciamento será investigado em um inquérito a parte do processo do homicídio.

Já o inquérito da morte do cinegrafista será encerrado até sexta-feira, 14, e encaminhado para Justiça, de acordo com o delegado Maurício Luciano.

Caio e Fábio Raposo vão responder por homicídio doloso qualificado e explosão de artefato. "Entendo que quem deflagra um rojão contra a multidão e ao que parece que o alvo era os policiais, tem o dolo (intenção), que neste caso me parece que é de morte", informou.

Paula Pitta Acusado não fala à polícia, mas admite ter acendido rojão

