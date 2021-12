Acusado de seduzir menina de 5 anos é indiciado

O promotor de vendas Wesley dos Santos Pereira, de 30 anos, foi indiciado por assédio a uma menor de 5 anos, nesta sexta-feira, 20. O processo foi encaminhado à Justiça pelo delegado Joelson Reis, titular da 23ª Delegacia Territorial, de Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador).

Wesley foi preso no último dia 12, depois que os pais da menina denunciaram que ele vinha assediando, por telefone, a filha do casal, de apenas 5 anos. Segundo o delegado Joelson, Wesley ligava todos os dias para a residência da criança. Em todas as ocasiões, ele usava palavras de baixo calão e de cunho sexual.

O acusado estava custodiado na carceragem da 12ª Delegacia Territorial, em Itapuã. Com o indiciamento, ele teve a prisão preventiva revertida em temporária, e será conduzido ao sistema prisional.

Em depoimento na delegacia, Wesley disse ter ligado, utilizando o próprio celular no modo restrito, para um número de telefone aleatório e esperava que uma mulher atendesse para que ele pudesse flertar. Quando a criança atendeu o telefone, ele afirmou ter considerado sua voz atraente e decidiu iniciar as conversas.

