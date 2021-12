Acusado de participação em estupro coletivo é preso em Ribeira do Pombal

Um homem de 31 anos, ainda não identificado, acusado de participar de um crime de estupro coletivo, foi preso neste domingo, 17, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 172 da BR 110, em Ribeira do Pombal, a 288 km de Salvador.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na via, quando os agentes abordaram uma moto com dois ocupantes. Durante a verificação, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra o condutor da motocicleta. O homem também foi identificado como participante de um estupro coletivo, cometido com outros dois suspeitos.

O mandado foi expedido no último dia 11, pela Comarca de Ribeira do Pombal. O acusado foi preso e encaminhado à delegacia de polícia local onde serão adotadas as medidas cabíveis.

