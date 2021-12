Acusado de matar policial é condenado 25 anos após o crime

Charles Macedo, acusado de assassinar o policial militar Marco Antônio da Silva Boaventura há 25 anos e 10 meses, foi julgado e condenado a seis anos de prisão pelo crime de homicídio simples. Ele aguarda, ainda em liberdade, o julgamento da sentença aplicada que será feito pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Segundo informações do Acorda Cidade, além de Charles, também respondiam pelo crime Samarony Oliveira da Silva e Robson dos Reis Almeida, que foram julgados e absolvidos. O advogado Marco Aurélio informou que vai fazer as contas, mas acredita que o crime já está prescrito e avaliou a sentença de seis anos de prisão como positiva, tendo em vista que o Ministério Público tinha proposto uma pena maior.

Ainda segundo o site, o crime aconteceu após Marco Antônio tentar separar uma briga entre os três acusados e alguns conhecidos dele em 4 de julho de 1993, no bairro Brasília, em Feira de Santana. Ao se aproximar, foi recebido com um tiro na barriga, disparado por Samarony. Os dois entraram em luta corporal e, na tentativa de separá-los, Charles pegou a arma do policial, que estava na cintura, e efetuou dois disparos, com Marco Antônio já imobilizado pelos outros dois.

adblock ativo