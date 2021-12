Acusado de matar personal em Itabuna é preso em São Paulo

O fisioterapeuta Felipe Victor de Barros, de 27 anos, foi preso em São Paulo por policiais do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC) nesta segunda-feira, 29. Ele teve a prisão preventiva decretada pelo assassinato do personal trainer Lucas Sousa Dias, no dia 19 deste mês, em Itabuna. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 30, pela assessoria da Polícia Civil.

Segundo a investigação, Felipe teria matado Lucas por ciúmes da ex-namorada, que mantinha um relacionamento com o personal. Testemunhas afirmaram que, momentos antes do homicídio, o acusado encontrava-se tomando açaí no interior de um carro próximo à academia onde a vítima trabalhava.

Ouvido na Delegacia de Homicídios (DH) de Itabuna, Felipe negou a autoria do crime. Antecipando-se à possibilidade de o suspeito fugir antes da expedição do mandato de prisão preventiva, o delegado Marlos Barbosa realizou um levantamento dos lugares onde familiares de Felipe residem.

Felipe foi encontrado na bairro do Brás, na capital paulista, na casa do irmão e um dos locais mapeados pelo delegado, com apoio da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna). O fisioterapeuta deve ser recambiado à Itabuna nesta quarta-feira, 30, ainda de acordo com a Polícia Civil.

