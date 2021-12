Acusado de matar o pai após exigir dinheiro é condenado a 28 anos de prisão

Acusado de matar o próprio pai, Joelvansio Silva Reis foi condenado a 28 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, a ser cumprido no Conjunto Penal do município de Feira de Santana, a 116 km da capital baiana. O crime aconteceu em 5 de julho de 2016 e o acusado está preso há mais de três anos.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, Joelvansio tirou a vida do pai, Teodoro Teles Reis, 65 anos na época do crime, a facadas, após exigir dinheiro. Consta na denúncia do Ministério Público (MP) que o filho queria que Teodoro vendesse suas terras e desse parte do dinheiro a ele, porém o pai negou.

Segundo a defensora Pública, a sentença aplicada para o acusado foi excessiva. Ela afirmou que irá recorrer da decisão e batalhar pela redução da pena. Por outro lado, para o promotor de Justiça, o MP entende que a pena foi justa, uma vez que o filho matou o próprio pai, um senhor de idade que o acolhia e lhe dava dinheiro emprestado.

