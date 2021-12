Acusado de matar Moa do Katendê vai a júri nesta quinta-feira

O barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana, suspeito de matar o mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Moa do Katendê, será julgado nesta quinta-feira, 21. A sessão do Tribunal do Júri ocorre a partir das 8h, no Fórum Ruy Barbosa.

De acordo com o Ministério Público Estadual (MP-BA), Paulo Sérgio cometeu crime de homicídio por motivo fútil e sem possibilitar qualquer defesa à vítima, que já era idosa.

O barbeiro também foi denunciado por tentativa de homicídio contra Germino do Amor Divino Pereira, que estava ao lado do capoeirista no momento do crime. Mestre Moa do Katendê foi morto na madrugada do dia 8 de outubro de 2018, no Bar do João, localizado nas imediações do Dique do Tororó.

