Acusado de matar filho de vereador é preso na Bahia

William de Jesus Santana, 18 anos, foi preso nesta segunda-feira, 19, acusado de matar o jovem Thiarles Henrique Souza, 22 anos, no último final de semana. William foi encaminhado para a delegacia de Medeiros Neto. Ele irá responder por homicídio.

De acordo com o site Medeiros Neto, William confessou que o homicídio aconteceu porque ele foi defender seu amigo, que estava brigando com o filho do vereador. Na tentativa de separar a briga, Thiales teria o ameaçado com uma faca. Temendo a reação do rapaz, William pegou um canivete e desferiu golpes contra Thiarles.

Ainda segundo o acusado, a intenção não era matar o jovem e, sim, se defender. Em depoimento, o rapaz contou que fugiu após o assassinato e jogou o canivete em um cafezal. A partir dessa informação, os PMs fizeram buscas pela região, mas não conseguiram encontrar a suposta arma do crime.

Entenda o caso

Thiarles Henrique, filho do vereador conhecido como "Zezinho do Elba", estava bebendo com amigos em um bar na cidade, no último domingo, 18, quando se envolveu em uma briga. Após o crime, Thiales foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Medeiros Neto, mas acabou não sobrevivendo aos ferimentos.

