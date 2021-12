Acusado de matar ex-mulher tinha passagens pela polícia

A polícia de Feira de Santana ainda não conseguiu localizar Nilson Oliveira da Silva, acusado de matar a ex-mulher, Danúbia Alvim da Silva Lopes, na madrugada desta quinta-feira, 9. O crime passional aconteceu na Rua Castanhol, no bairro Conceição II.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o delegado Geuvan Franca Júnior, titular da Delegacia de Homicídios do município, afirmou que o acusado já possuía duas passagens pela polícia, por conta de um veículo roubado e um atropelamento em Salvador, que deixou uma pessoa morta.

O delegado ressalta que Nilson teria assumido o assassinato em ligações para familiares. "Após o crime, ele fugiu do local com o carro de Danúbia e informou a algumas pessoas que tinha cometido uma besteira e ela estaria morta", explica o delegado.

A família da vítima teria ido à casa do ex-casal, onde o crime aconteceu, e tentou chamar por Danúbia, sem sucesso. Após mais uma ligação do acusado enfatizando que ela estava no local, os familiares entraram na casa e encontraram o corpo da vítima, que foi atingida por tiros no abdômen, nas costas e no ombro e apresentava marcas de arma branca.

O carro utilizado na fuga foi encontrado pela polícia em um posto de gasolina do distrito de Berimbau. De acordo com o delegado, o veículo estava danificado, com os vidros quebrados, e passará por perícia.

Durante todo o dia de quinta-feira, a polícia realizou buscas pela região e também na casa de um irmão de Nilson, que é policial civil e prestou depoimento ao delegado, mas ainda não há informações atualizadas sobre seu paradeiro. O outro irmão do acusado é policial militar.

O sepultamento de Danúbia deve ser realizado nesta sexta-feira, 10.

