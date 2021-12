Acusado de matar ex-mulher se apresenta em Feira de Santana

O enfermeiro Nilson Oliveira da Silva, acusado de matar a ex-mulher Danúbia Alvim da Silva Lopes, de 29 anos, no último dia 9, apresentou-se com dois advogados na manhã desta terça-feira, 14, na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Enquanto ele presta depoimento, o titular da unidade Geuvan Franca Júnior chegou com um mandado de prisão preventiva.

Nilson ainda não sabe que a ordem para sua prisão foi decretada pelo juiz da Vara do Júri e Execuções Penais, Gustavo Rubens Hungria, nesta segunda, 13. De acordo com o delegado, após o depoimento, Nilson será encaminhado para o Presídio de Feira de Santana.

Danúbia foi encontrada morta dentro da casa de Nilson com marcas de tiros e de golpes de arma branca. Nilson estava foragido.

O casal, que tem uma filha de dois anos, estava separado desde outubro.

