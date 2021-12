Acusado de matar Butterfly diz ter sido ameaçado com fotos

O assassino confesso do transformista e dançarino Lady Butterfly foi apresentado na Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin) de Eunápolis na manhã desta quinta-feira, 21. Na ocasião, Luan Santos Gonçalves, de 22 anos, revelou ter tido um caso com o transformista há um ano e ter cometido o crime após ser ameaçado com fotos íntimas.

Segundo o delegado Delmar Bittencourt, da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro (DT/Porto Seguro), durante interrogatório, Luan disse ter negado ficar com Butterfly na noite do crime. O dançarino não se conformou e ameaçou mostrar fotos antigas deles dois para atual esposa dele.

Depois de uma longa discussão, Luan atacou Butterfly e o atingiu com diversos golpes de faca. Na noite desta quarta-feira, 20, quando ele foi detido, chegou a dizer que estava dormindo, foi surpreendido com o transformista armado e alegou legítima defesa.

Ainda segundo o delegado, o homem deve cumprir de 12 a 30 anos de prisão por homicídio qualificado mas pode ter a pena reduzida por ter confessado o crime. Ele será conduzido ainda esta tarde para o presídio de Eunápolis (não há custódia em Porto Seguro) e ficará à disposição da justiça.

Segundo a irmã da vítima, Selma Araújo, Butterfly seria incapaz de levantar uma faca contra Luan. "Nós sabemos, pela lógica, que é tudo mentira o que ele fala. Meu irmão tinha uma história de vida, todos conheciam a índole dele e a população se mobilizou a favor de meu irmão", retrucou.

A sobrinha de Butterfly, Helen Rodrigues, também se manifestou sobre o assunto: "Nós desejamos que esse crime não fique impune. A gente confia que a justiça vai fazer ele pagar".

Com 35 anos, o transformista de nome de batismo Daniel José Oliveira Júnior, era muito dedicado à família e adorado pelos moradores de Porto Seguro, por fazer parte do complexo de lazer Axé Moi. De acordo com Sônia, na noite deste domingo, 20, Butterfly foi à casa da família entregar apenas um chocolate à mãe, mesmo morando distante da residência.

Imagens de uma câmera de segurança mostram Lady Butterfly pedindo socorro à vizinhança, após ser esfaqueado dentro do próprio apartamento, em Porto Seguro, nesta segunda-feira, 18.

Acusado de matar Butterfly diz ter sido ameaçado com fotos

