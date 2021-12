Acusado de atear fogo na namorada: "não me arrependo"

Foi preso na manhã desta quarta-feira, 26, Ronaldo Santos de Jesus, 20 anos, acusado de atear fogo na namorada, a adolescente Luana Viana de Oliveira, de 14 anos, após uma briga ocorrida no último dia 23. A jovem teve queimaduras de 2º grau em 82% do corpo e encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual da Criança (HEC). Ele foi preso em uma fazenda na zona rural do município de Coração de Maria (a 117 quilômetros de Salvador).



Na delegacia, o jovem confirmou que jogou gasolina e ateou fogo na namorada e alegou ter feito isto por ter sido traído. "Ela me traía sempre, sábado ela saiu e a vi em uma moto com outro homem. Domingo a chamei para ir lá para casa e após ela ameaçar jogar gasolina em mim, eu tomei o vaso da mão dela e fiz o serviço", contou.



Sem apresentar arrependimento, Ronaldo disse que após ver a namorada pegando fogo, saiu e pediu para uns amigos que a ajudassem, pois ele iria sumir. "Meu arrependimento é por estar preso, mas de ter feito o que fiz com ela não. Ela vai aprender que não se faz um homem de otário", frisou.

Questionado se pediria perdão a alguém ele falou que apenas a mãe dele e a sogra. "Ela é que tem que me pedir perdão, mas isto se ela sobreviver né", falou dando risada.



Ronaldo negou que a namorada estivesse grávida e a acusou de ter feito um aborto há alguns meses. "Ela engravidou e tirou o bebê. Se estava grávida de novo não me disse. Mas acredito que é historinha para me prejudicar ainda mais", afirmou.



Ronaldo Santos foi preso por policiais da 2ª Circunscrição e Delegacia de Homicídios (DH). A delegada Ana Cristina Carvalho da DH informou que o jovem estava escondido em uma casa onde ele havia trabalhado alguns anos atrás e sabia que o imóvel estava vazio. Ele foi autuado por tentativa de homicídio. "Como desde que o fato foi registrado estamos em diligências para prendê-lo, ainda cabe a prisão em flagrante, mas também estaremos solicitando a prisão preventiva do mesmo", explicou.

Transferência



Após três dias de espera, a Central de Regulação liberou a transferência da adolescente para o setor de queimados do Hospital Geral do Estado (HGE), mas até o início da tarde Luana continuava na UTI do HEC aguardando uma UTI móvel para levá-la para a capital. O estado da adolescente, segundo o boletim da unidade, continua grave e seu estado é estável. Ela está sendo mantida em coma induzido e respira com a ajuda de aparelhos.

