Acusado de assassinar homossexuais morre em troca de tiros

Um homem acusado de assassinar dois jovens homossexuais morreu na madrugada desta segunda-feira, 7, durante uma troca de tiros com a polícia no município de Central, a 512 km de Salvador.

William Claudino Dantas é acusado de matar Gildevando Leite Dantas a golpes de espeto de churrasco e Genivaldo Alves Santana com uma facada na cabeça. Os dois crimes aconteceram no dia 7 de junho de 2012, no município de Irecê. Uma terceira pessoa também ficou ferida, mas conseguiu sobreviver, segundo informações divulgadas pelo site Irecê Notícias.

O acusado estava foragido e cometeu assaltos na região junto com outro homem ainda não identificado.

