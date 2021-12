Acusação 'virou coisa boa', diz empresário

"O que era ruim, virou coisa boa. Estamos saindo da Bahia e ficando conhecido no Brasil", disse o empresário Sacramento, da banda New Hit, ao chegar fórum de Ruy Barbosa (a 350 km de Salvador) nesta segunda-feira,18, primeiro dia de audiências de instrução do processo contra os pagodeiros. Os nove músicos são acusados de estuprar duas adolescentes de 16 anos no ônibus da banda, durante a micareta de Ruy Barbosa, em 26 de agosto de 2012. E o soldado PM que fazia a seguranca deles, de acobertá-los.

Segundo o empresário, a banda está com força total, apesar das denúncias, fazendo 12 shows por mês e, nas últimas semanas, apresentou-se no Maranhão e Sergipe. "A nossa maior indignação é contra o desembargador do Tribunal de Justica, que libertou os estupradores após 38 dias de prisão. Enquanto eles estão soltos, fazendo shows, as vítimas estão ameaçadas, cheias de traumas, fora do Estado, em programas de proteção a testemunhas", reagiu a deputada Luiza Maia (PT), autora da Lei Antibaixaria - que impede o governo baiano de financiar artistas cujas músicas depreciem as mulheres, dentre outros.

Tensão - Entoando gritos de guerra, cerca de 200 manifestantes - a favor e contra a banda New Hit - postaram-se nas imediações do fórum para acompanhar a audiência. O grupo a favor era composto, na maioria, por garotas de 13 a 17 anos. O de opositores era liderado por integrantes do movimento Marcha Mundial das Mulheres.

O momento mais tenso foi às 10h, com a chegada dos acusados para prestar depoimento à juíza Márcia Simões. Integrantes do grupo feminista furaram o bloqueio policial e tentaram invadir o fórum. Policiais militares tiveram trabalho para conter o tumulto. Conforme o tenente Capinan, do 11º Batalhao de Polícia Militar, 18 PMs atuaram na operação. Foi necessário pedir o reforco de agentes do batalhão de Itaberaba e da Cipe Litoral Norte.

Por volta das 13h, mais tensão, com a chegada da jovem que era virgem antes do estupro. Sob forte escolta, ela chegou em carro da Polícia Rodoviária Federal, com integrantes do programa federal de proteção a testemunha. Assustada, teria chorado muito, segundo policiais. Para evitar o assédio da imprensa, o veículo estaciou dentro do fórum, onde a outra jovem deve depor nesta terça-feira, 19.

"A nossa expectativa é a melhor possível", disse o dancarino Alan Trigueiros. "Queremos Dudu na cadeia. Ele é o famoso da banda, tem dinheiro, acha que pode tudo", vociferou Maíra Guedes, da Marcha Mundial das Mulheres.

