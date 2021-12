Acupuntura atenua dores da febre chikungunya em Feira

Acupuntura. Este é mais um tratamento disponibilizado pela Secretaria de Saúde de Feira de Santana aos pacientes acometidos pelas fortes dores que caracterizam a febre chikungunya.

O atendimento (iniciado em 17 de julho) acontece às terças-feiras em duas salas da secretaria, onde 40 pacientes são atendidos por cerca de 30 minutos. Só este ano, 3.403 casos foram notificados, com 1.916 confirmados até o final do mês passado.

Os bairros Parque Ipê, Rua Nova, George Américo, Campo Limpo, Sítio Novo, Pampalona, Campo do Gado Novo, Sobradinho e Jardim Cruzeiro são os que apresentam maior frequência de casos suspeitos da doença este ano.

"É um projeto-piloto que já vimos que está dando certo, e a nossa pretensão é ampliar para um número maior de pacientes", disse a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Francisca Oliveira.

No total, são dez sessões e a triagem para participar do tratamento é feita por um infectologista. "Estes pacientes não responderam ao tratamento com os medicamentos e foi preciso adotar esta especialidade, que é acupuntura, para tentar melhorar os incômodos da doença", afirmou a médica acupunturista Arabi Xinguara.

Ela conta que o método visa restabelecer a harmonia do corpo por meio de estímulos feitos com as agulhas em pontos específicos, denominados canais de energia.

Tradição

"É uma técnica milenar que vem surtindo efeito há anos. As agulhas promovem estímulos neurológicos repercutidos em todas as células, como a liberação de opioides no sistema nervoso e mudanças na função neuroendócrina, fazendo o efeito analgésico. No caso da chikungunya, ela ajuda na diminuição do edema, diminuição do processo inflamatório, relaxa os músculos, é analgésica e melhora o movimento", destaca.

E o tratamento vem dando resultados positivos. A aposentada Francelina Pires disse que a doença começou há meses e se agravou devido a problemas nos ossos. "Quando cheguei aqui, não acreditava que a acupuntura fizesse efeito. Hoje não falto a uma sessão. Voltei a fazer coisas que jamais pensei que voltaria a fazer".

