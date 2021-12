Acordo garante recursos e equipamentos para combate ao coronavírus na Bahia

A Bahia vai receber recursos para a prevenção da Covid-19, assim como ventiladores pulmonares e até 500 mil kits de amplificação do RT-PCR. O acordo é o resultado da reunião realizada nesta quarta-feira, 8, entre o deputado João Bacelar (PL), o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, e o ministro interino da Saúde Eduardo Pazuello. O enontro, realizado em Brasília, também contou com a participação do assessor especial do ministério da Saúde, Airton Cascavel, e o Secretário de Vigilância Sanitária, Arnaldo Medeiros.

O recurso será utilizado para custear serviços em funcionamento no estado, como UTIs para pacientes com Covid-19 em hospitais da capital e do interior.

"O objetivo é que os kits possam ser utilizados para uma testagem na população em maior escala, tanto na capital quanto no interior. Inicialmente conseguimos 500 mil kits, com possibilidade que mais sejam entregues, a depender da capacidade operacional das testagens. E, os respiradores atenderão as cidades que hoje concentram os principais casos em nosso Estado", afirmou o deputado João Bacelar, que nessa semana também viabilizou a entrega de 15 respiradores junto ao Governo Federal para a cidade de Itabuna.

