Acordo amplia acesso a medicamentos para Aids e Hepatite C

O governador Rui Costa assinou nesta quarta-feira, 12, um documento que amplia o acesso da população a antirretrovirais e outros medicamentos para a Hepatite C e Aids, distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O memorando de transferência tecnológica entre o Governo do Estado e o laboratório norte-americano Gilead Sciences prevê que a Bahiafarma, unidade da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), tenha a exclusividade na distribuição destes medicamentos para todo o país, assim como a comercialização e futura transferência de tecnologia para outros mercados internacionais.

Entre os medicamentos previstos para serem produzidos na Bahia estão o sofosbuvir, comercializado com a marca Sovaldi e indicado no tratamento de hepatite C, o tenofir disoproxil (Viread) e a emtricitabina (Truvada), estes dois últimos usados em associação no Brasil para evitar o início da infecção por HIV/Aids.O tratamento chamado Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é reconhecido internacionalmente como uma das melhores medidas para conter a transmissão do vírus, tendo eficácia comprovada também na prevenção do HIV.

Atualmente, cerca de 734 mil pessoas são portadoras do vírus HIV no Brasil - 589 mil diagnosticadas e 404 mil utilizando o tratamento antirretroviral. Já a hepatite C é uma doença viral crônica, geralmente silenciosa, responsável pela maior parte dos casos de cirrose, câncer de fígado e transplante hepático no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, de 1,4% a 1,7% dos brasileiros, principalmente acima dos 45 anos, podem ter sido infectados pelo vírus. Entre a população mundial a prevalência é de 3% de acordo com os dados oficiais.

