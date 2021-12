Acontece em Feira de Santana 7ª edição de Festival Literário

Com o objetivo de estimular e formar um público leitor além de familiarizar um número cada vez maior de pessoa com as diversas linguagens culturais teve início na terça-feira e se estende até o dia 28 a 7ª edição da Feira do Livro - Festival Literário e Cultural. A feira acontece na Praça João Barbosa de Carvalho, a Praça do Fórum e tem atraído a atenção de milhares de pessoas como estudantes, professores, poetas, escritores e artistas plásticos.

No total 70 stands comercializam livros, cordéis, artes plásticas e alimentação. De acordo com a coordenadora da Feira, Anna Cristina Gonçalves que visitar a feira vai ter contato com diversas formas culturais como a leitura, música, teatro, contação de histórias, debates com escritores e exposições.

"Temos variadas opções culturais é só escolher. Mas este ano a novidade é a arena jovem, onde teremos uma programação específica para pré-adolescentes com oficina de grafitagem, de história em quadrinhos, música, apresentações teatrais, entre outras", afirmou.

Este ano a expectativa dos organizadores é que um público de 50 mil pessoas visitem o local, já que o ano passado o evento conseguiu reunir um público de 45 mil visitantes. Como estimulo a leitura alunos e professores da rede pública recebem um vale livro no valor de R$ 25 e R$ 50 respectivamente para adquirir seus exemplares favoritos.

"É um convenio entre o estado e município, que este ano chega ao montante de É um convenio entre o estado e município, que este ano chega ao montante de 250 mil. Qualquer stand estão aptos para realizar a compra através dos vales", explicou a coordenadora.

E a Feira tem agradado a quem visita. A estudante Stefane Lima que cursa o 5º ano em uma escola municipal participa da feira pelo 3º ano consecutivo, e sempre estimula familiares a visitar o local. "Este ano tem mais opções do que nos anos anteriores. Vou trazer meu pai, pois gostei de alguns livros e ele terá que vim pagar. Meus primos e amigos sempre aceitam meu convite para vir e quando chegam aqui não voltam para casa de mãos vazias", frisou.

Pela primeira vez um grupo de 11 alunos da Escola Estadual Agostinho Fróes da Mota com deficiência auditiva visitaram a feira. Acompanhados de dois professores de libras, eles visitaram stands e se interessaram por livros que falam da linguagem de sinais. "Vou adquirir alguns exemplares, pois assim conseguirei aprender mais e melhorar o meu relacionamento com as pessoas. Esta Feira está estimulando a inclusão social de nós portadores de deficiência", disse Igor Silva Santos, através de uma interprete.

A Feira do Livro é uma realização conjunta da Uefs, Direc 2, Secretaria de Educação do Município, Arquidiocese de Feira de Santana, Sesc e Fundação Egberto Costa.

adblock ativo