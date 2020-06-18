Acompanhe AO VIVO o programa 'Isso é Bahia'

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Publicado quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 07:00 h | Atualizado em 18/06/2020, 07:00 | Autor: Da Redação
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