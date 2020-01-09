Acompanhe AO VIVO o programa "Isso é Bahia'

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Publicado quinta-feira, 09 de janeiro de 2020 às 06:38 h | Atualizado em 09/01/2020, 07:00 | Autor: Da Redação
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