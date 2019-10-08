Acompanhe AO VIVO o programa 'Isso é Bahia'

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Publicado terça-feira, 08 de outubro de 2019 às 06:59 h | Atualizado em 08/10/2019, 07:00 | Autor: Da Redação
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