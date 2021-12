Ações sociais pelas mãos de mulheres que estão nos bastidores do Executivo

Elas estão nos bastidores do poder. Seus trabalhos pautados pela ação social mudam vidas, oferecem oportunidades de capacitação de adolescentes e jovens em Salvador e interior da Bahia. No mês da mulher, A TARDE traz um perfil da atuação de Rosário Magalhães, mãe do prefeito ACM Neto (DEM) e presidente de honra do Parque Social, bem como de Aline Peixoto, esposa do governador Rui Costa (PT) e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA).

Criado em 2013, o Parque Social tem como missão ser um agente facilitador de transformação da realidade local, valorizando o ser humano e o desenvolvimento comunitário sustentável, com foco no empreendedorismo social e na participação cidadã.

No intuito de se tornar uma referência na implementação de tecnologias sociais de impacto na vida das pessoas e das comunidades, o Parque Social tem projetos e ações como o Agente de Empreendedorismo, Comunidade Empreende, Empreendedor Digital, Agente da Educação, Jovem Aprendiz Empreendedor, Líder Empreendedor Social, Jovem Líder Empreendedor Social, Conhecimento Itinerante: Digital e Literário, Sementes Culturais, Convivendo e Aprendendo, Foto.com, Multiplicadores de Educação Alimentar e Nutricional, Idoso Tutor Empreendedor, Arte Cidadã, Coletivo Jovem/Parque Social, Semana Comunidade em Foco, Ciclo de Palestras, Núcleo de Atendimento Comunitário, Bazar Social e o Sala de Leitura.

Em entrevista à reportagem de A TARDE, Rosário Magalhães, contou que as mulheres são maioria entre as pessoas que buscam o Parque Social em busca de oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento, seja para aprimoramento de suas habilidades e competências, seja para aquisição de novos conhecimentos. “Posso citar, como exemplo, a participação das mulheres no Programa Agente de Empreendedorismo. O programa é voltado para estimular a cultura empreendedora nas comunidades, através do apoio ao desenvolvimento de negócios na base da pirâmide. O que se percebe é que as mulheres têm buscado empreender cada vez mais como forma de ajudar na renda familiar. São milhares de mulheres que atuam no mercado informal e que têm buscado apoio para atuarem com maior autonomia e profissionalismo”, relata Rosário.

No dia a dia da entidade, diz a presidente de honra, há sempre mulheres participando de diversas iniciativas ligadas ao desenvolvimento de lideranças, na gestão de negócios sustentáveis e em muitas outras vertentes em que o Parque Social atua. “Como diz Michelle Obama: ‘Não existe limite para o que nós, as mulheres, podemos realizar’”, parafraseou a dirigente.

Legados do Parque Social

Lançada em 27 de novembro de 2013, a instituição está sediada no Parque da Cidade, no bairro da Pituba. Para Rosário Magalhães, o maior legado da entidade tem sido a valorização do potencial e talento das pessoas e das comunidades, com estímulo à cultura do empreendedorismo social na perspectiva de contribuir com uma sociedade mais inclusiva, gerando reais oportunidades de desenvolvimento e transformação da realidade local. “Todas nossas ações são coerentes com nossos propósitos e com nossos valores. Hoje, podemos dizer que contribuímos para o fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo social em nossa cidade”, considera.

Mulheres nos espaços de gestão e da política

Na avaliação de Rosário Magalhães, apesar de todo o contexto histórico desfavorável, a mulher vem ocupando um espaço cada vez maior no mundo do trabalho e dos negócios. “Diante de todos os desafios impostos e preconceitos ainda existentes, a mulher tem provado que é capaz de exercer cargos de liderança com total sucesso. Cada dia mais, temos mulheres se destacando em todos os ramos de atuação, através de uma gestão de qualidade”, afirma.

A presidente de honra do Parque Social lembra ainda que a mulher tem um perfil diferenciado dentro do mundo da gestão. “Consideremos, também, o fato de sermos intuitivas, criativas, dedicadas, participativas e com grande sensibilidade no trato com as pessoas. Para mim, a mulher nunca foi sexo frágil. Na minha família, todas sempre foram fortes, determinadas e produtivas. A educação, o trabalho e a família sempre foram fundamentais”, diz.

Rosário também defende ampliação da representatividade feminina na política, mas ressalta que é necessária vontade e interesse de participação da mulher no processo político-eleitoral. “É preciso que a mulher tenha maior representatividade, podendo contribuir muito mais para uma sociedade justa e igualitária. O importante é garantir a participação efetiva das mulheres, com igualdade de oportunidades. No entanto, tem que haver o dom, o querer participar como protagonista. Se a vontade for a de estar à frente como um ator político, tenho certeza que sempre haverá espaço para uma mulher se destacar e contribuir com nossa cidade, nosso estado e nosso país”, estima.

Voluntárias Sociais da Bahia

Fundada em março de 1960, a instituição Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) é tradicionalmente gerida pela primeira-dama do estado. Atualmente, a esposa do governador Rui Costa, Aline Peixoto, é quem administra a entidade sediada, desde 2009, no Palacete das Rosas, no Largo do Campo Grande, na capital baiana.

A organização não-governamental sem fins lucrativos foi criada por Lavínia Magalhães, esposa do então governador Juracy Magalhães. A partir de então, a associação tem desenvolvido ações de prestação de assistência social, visando o fortalecimento do direito à cidadania. Entre os propósitos da VSBA está o desenvolvimento de técnicas e metodologias inovadoras que proporcionem soluções de transformação social.

Nos últimos anos, a entidade tem promovido programas como o Mais Futuro, o Jovem Aprendiz, além do projeto Cultura, Arte e Lazer na Comunidade pela Paz. Idealizada por Aline Peixoto em 2017, a Feira Março Mulher levou, no ano passado, serviços de saúde e cidadania a 22 mil baianas de Salvador e de cidades do interior do estado.

Além da feira, outra atividade em 2019 teve como foco a mulher. No início do ano, o baile carnavalesco Bahia Real Masqué, com apresentações de Luiz Caldas, Tatau, os Irmãos Macedo e participações especiais de Marcia Short, Sarajane e Gerônimo, teve como objetivo reverter a renda arrecadada com a venda dos ingressos para a construção da Casa de Apoio à Mulher com Câncer. A unidade irá abrigar mulheres que vêm do interior da Bahia para fazer tratamento oncológico no Hospital da Mulher, na capital baiana, e não possuem hospedagem durante o tratamento.

