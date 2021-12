Ações preventivas custam R$ 40 milhões a Salvador

As ações preventivas de combate à dengue custam anualmente R$ 40 milhões à Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Segundo o órgão, esse custo só diminui quando o governo federal faz repasses para a capital baiana, o que não aconteceu em 2014. Em 2015, R$ 1,9 milhão foi enviado pelo Ministério da Saúde para Salvador.

Já em 2013, o repasse do governo foi de R$ 4,5 milhões, o que provocou este mesmo valor de economia aos cofres municipais.

De acordo com o secretário da SMS, José Alves, 80% dos R$ 40 milhões destinados à prevenção da doença são gastos com contratação de pessoal. Isso porque o trabalho da secretaria é basicamente de prevenção. "É um trabalho artesanal, que gira em torno das visitas aos domicílios", explica Alves.

O trabalho dos 1.600 profissionais da SMS é dividido, segundo o secretário, em duas partes. No primeiro semestre do ano, quando o sol predomina e o risco de infestação é maior, acontecem as visitas domiciliares.

Já entre julho e dezembro, para impedir a proliferação do Aedes aegypti, acontecem as varreduras e os mutirões, inclusive nos finais de semana, privilegiando as áreas de maior incidência da doença no ano anterior.

Alves atribui a redução das taxas de infestação a esse trabalho e pede colaboração da população. "Tem que ter um esforço de todo mundo para combater a dengue. Essa não pode ser uma ação solitária da prefeitura", afirma ele, citando o acúmulo de focos em residências como principal fator de transmissão. Segundo o secretário, 80% das pessoas são infectadas nas áreas de seus domicílios.

Não há estimativas de gastos com atendimento dos pacientes de dengue. No entanto, conforme José Alves, R$ 3 milhões são enviados todo ano às UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) para o tratamento dos pacientes da doença.

Bahia

Procurada, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) também não soube estimar quanto é gasto com os pacientes de dengue nos hospitais controlados pelo governo do estado.

Além disso, o órgão informou que não é possível saber quanto é gasto com o combate à doença, pois os valores reservados para o Plano de Vigilância Epidemiológica são destinados ao controle de todas as doenças de transmissão vetorial (ou seja, aquelas transferidas por meio de um agente).

Segundo a Sesab, R$ 1,2 milhão da secretaria e R$ 12,3 milhões repassados pelo governo federal à Bahia são destinados ao controle e combate do Aedes aegypti, o que inclui outras doenças além da dengue, como zika vírus e chikungunya.

adblock ativo